'Anne-baba evine dönme hissi gibi'

Güncelleme Tarihi:

Anne-baba evine dönme hissi gibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 08:48

BKM yapımı, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile Naşit’ filmi vizyona girdi.

İzleyiciler filmi “Anne babanın evine dönmek gibiydi” sözleriyle tarif ederken “Adile Naşit gözümüzde yaş, kalbimizde sıcacık bir dokunuş bıraktı”, “Çok duygusaldı. Hababam Sınıfı’nı canlı canlı izlemek gibiydi”, “Olmaz denileni yapan bir kadının hikâyesi” ve “Acıya rağmen neşe” yorumları öne çıktı. Demet Akbağ, “Çok şahane bir şey seyrettim, çok duygulandım. Çağan Irmak yine yapmış dokunuşunu. Hem güldük hem içimiz burkuldu. Adile Naşit ustamızı ne kadar özlediğimi fark ettim” sözleriyle duygularını aktardı. Ata Demirer, “İyi ki izlemişim, yolu açık olsun. Haydi salonlara kuzucuklar!” ifadelerini kullandı.

YEŞİLÇAM’IN YÜREĞİNE OTURUYOR

Sinema eleştirmeni Uğur Vardan, “Adile ‘Bıktım bu olamazsın dünyasından’ diyerek bir yandan isyan etti ama öte yandan sanatını icrayı da sürdürdü. ‘Adile Naşit’ sistemin çarkları üzerinde ayakta kalmayı başarmış bir büyük sanatçının öyküsünü genel hatlarıyla perdeye taşıyor” dedi. Atilla Dorsay, “Bu film aslında Yeşilçam’ın tam yüreğine oturuyor. O dönem elbette starlar olurdu ama o yan oyuncular ya da karakter yaratıcıları az değildi. Kimi zaman filmleri onlar alıp götürürdü. İşte bu film tüm bunlara neredeyse kusursuz biçimde yaklaşıyor denebilir” diyerek hislerini dile getirdi.

