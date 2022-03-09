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“Anlaşılır Tuhaflık” romanı raflarda

#Kitap#Roman#Hüseyin Yıldırım
“Anlaşılır Tuhaflık” romanı raflarda

Hüseyin Yıldırım’ın “Anlaşılır Tuhaflık” isimli ilk romanını İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

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Yabancı bir kadın, sahipsiz bir çocuk ve kaçak bir adamın –bir katil mi demeli yoksa?– anlaşılır ve tuhaf hikâyesi: Anlaşılır Tuhaflık.

Yaşam zinciri, “Bunlar niye oldu?” dediği hadiselerle örülü İbrahim, sürekli bu soru çemberinin etrafında dönüp dolaşırken, kaçmak için bir fırsatla karşılaşır. Bir ölümden kaçıp kurtulduğunu düşünürken, aslında başka bir ölüme doğru yol aldığının farkına varacaktır. Ölümden ölüme koşmaktır onunki.

Hüseyin Yıldırım, ikinci kitabında, bir mesele olarak ait olamamanın, kimliksizliğin, kimsesizliğin peşine düşüyor. Siyah bir çocuk odağında “yabancılık” kavramı üzerine inşa ediyor romanını. Bir tarafta bu çocuğun hikâyesi var olurken, diğer tarafta romanın anlatıcısı ve başkişisinin başına –peş peşe ve ısrarla– gelenler temel kurguyu oluşturuyor. Karşıtların birliğinden, gerçek ve ironinin iç içeliğinden beslenen anlatım, romana kuvvetini veriyor.

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“Otobüs, Boğaz’dan geçerken neredeyse kitabı yarılamıştım ama içindeki bir cümleye takılıp kaldığımı hatırlıyorum: ‘Nüfus cüzdanımı kaybettim, ben de sürekli pasaportla dolaşmaya başladım...’ Sonunu merak etmeme rağmen benim için kitap orada bitmişti. Aslında yaşadıklarımın özeti bu cümleydi işte. Durumum aynı böyle, yabancılık çekmiyordum ama büyüdüğüm şehirde kimliksiz hissediyordum kendimi. Aklımdan hiçbir zaman kaçmak geçmedi, ancak gitmek için meğer her an hazırmışım.”

 

 

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#Kitap#Roman#Hüseyin Yıldırım

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