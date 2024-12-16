Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

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Geçtiğimiz aylarda mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran Ankaralı Turgut, kanser olduğunu öğrenmiş ve tedaviye başlamıştı. Uzun süre yoğun bakımda yatan Karataş, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ünlü türkücünün vefatı sevenlerini yasa boğdu. Bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak Ankaralı Turgut'un vasiyeti vefat edince yeniden gündeme geldi.

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'SAZIMI ANKARA'DA MÜZEYE KOYUN'

Ankaralı Turgut yıllar önce verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" ifadelerini kullanmıştı.