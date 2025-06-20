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Anıl Altan: Kendimi aç hissediyorum

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#Pelin Akil#Anıl Altan#Nilsu Berfin Aktaş
Anıl Altan: Kendimi aç hissediyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 08:41

Pelin Akil’le boşanma kararı alan Anıl Altan, Nilsu Berfin Aktaş’la aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Oyuncu, biten evliliğinin ardından dizi projelerine odaklanacağını açıkladı.

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NİLSU’YLA AŞK YOK ORADA TANIŞTIK

Anıl Altan önceki gün AksuVital’in “yaza merhaba” partisine katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir derginin Fethiye’de düzenlediği etkinlikte Nilsu Berfin Aktaş’la görüntülenen oyuncu, aşk iddiasına yanıt verdi:

“Spordan çıkmış, sohbet ediyorduk. Orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşım. Haberleri gülerek okudum. Hatta kullanılan fotoğraflardan birindeki kişi de yakın arkadaşımın eşi.”

Anıl Altan: Kendimi aç hissediyorum

GÜZEL PROJELERLE DÖNECEĞİM

“Resmi olarak boşandınız mı?” sorusunu “Detaya girmek istemiyorum” diyerek yanıtsız bırakan Altan, artık kariyerine odaklanacağını açıkladı:

“Hem ailem hem diğer işlerim nedeniyle dizi tarafında kendimi çok gösteremiyordum. Şimdi projeleri okumaya başladım. Setleri özledim. O anlamda kendimi biraz aç hissediyorum. Güzel projelerle döneceğim.”

 

 

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#Pelin Akil#Anıl Altan#Nilsu Berfin Aktaş

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