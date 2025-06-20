Anıl Altan: Kendimi aç hissediyorum

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NİLSU’YLA AŞK YOK ORADA TANIŞTIK

Anıl Altan önceki gün AksuVital’in “yaza merhaba” partisine katıldı. Geçtiğimiz günlerde bir derginin Fethiye’de düzenlediği etkinlikte Nilsu Berfin Aktaş’la görüntülenen oyuncu, aşk iddiasına yanıt verdi:

“Spordan çıkmış, sohbet ediyorduk. Orada ilk defa tanıştığım bir arkadaşım. Haberleri gülerek okudum. Hatta kullanılan fotoğraflardan birindeki kişi de yakın arkadaşımın eşi.”

GÜZEL PROJELERLE DÖNECEĞİM

“Resmi olarak boşandınız mı?” sorusunu “Detaya girmek istemiyorum” diyerek yanıtsız bırakan Altan, artık kariyerine odaklanacağını açıkladı:

“Hem ailem hem diğer işlerim nedeniyle dizi tarafında kendimi çok gösteremiyordum. Şimdi projeleri okumaya başladım. Setleri özledim. O anlamda kendimi biraz aç hissediyorum. Güzel projelerle döneceğim.”