MERYEM Uzerli, bu yıl Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’ne (World Governments Summit-WGS) davetli olarak katılan tek Türk oyuncu oldu.

 Uzerli, fikir liderleri ve içerik üreticilerinin dahil olduğu ‘House of Impact’ sahnesi ile dünya liderlerin ağırlandığı ‘Ana Sahne’de yer aldı. Oyuncu, konuşmasında şunları söyledi:

“Manipülasyon ‘Seni kontrol etmek istiyorum’, otorite ‘Bana inan’, otantiklik ise ‘Seninleyim’ der. Giderek daha belirsiz hale gelen bir dünyada insanlar ise kendilerini güvende hissetmek ister. İşte bu yüzden anahtar olan şey otantikliktir.”

Sürekli kusursuz görünmeye çalışmanın etkili olmadığını belirten Uzerli, asıl bağ kurduran unsurun duygusal açıklık olduğunu; insanların kendilerine yakın hissettikleri kişileri takip ettiğini ifade etti.

Oyuncu, bilgiyi ileten kişilerin günümüzde daha önemli hale geldiğini gözlemlediğini belirtti. Uzerli ayrıca izleyiciyle bilinçli şekilde kurulan temas ile özel yaşam arasına net bir sınır koymanın mahremiyetini korumak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Panelde Uzerli’ye girişimci Raj Shamani, fenomen Gstaad Guy, Gallup CEO’su Jon Clifton, Hollywood starı Kelsey Grammer eşlik etti.

