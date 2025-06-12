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Amadeus Harbiye’de

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#Amadeus#Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Amadeus Harbiye’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 07:39

6 yıldır kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyunu, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşuyor.

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan oyun, 16 Haziran akşamı 5 bin kişi kapasiteli Harbiye Açıkhava’da sahnelenecek.

Bu aynı zamanda “Amadeus”un bugüne kadarki kapasitesi en yüksek temsili olacak. Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda başrolü Tansu Biçer ve Özlem Öçalmaz’la paylaşan usta oyuncu Selçuk Yöntem, o gece için heyecanlı:

“Harbiye Açıkhava’da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz.” Yaz aylarında sahnelere mola verecek olan “Amadeus” ekibi, kasım ayında Diyarbakır ve Gaziantep’te seyirciyle buluşacak.

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#Amadeus#Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu#Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

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