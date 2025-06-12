Amadeus Harbiye’de

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Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan oyun, 16 Haziran akşamı 5 bin kişi kapasiteli Harbiye Açıkhava’da sahnelenecek.

Bu aynı zamanda “Amadeus”un bugüne kadarki kapasitesi en yüksek temsili olacak. Peter Shaffer’ın metninden uyarlanan, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda başrolü Tansu Biçer ve Özlem Öçalmaz’la paylaşan usta oyuncu Selçuk Yöntem, o gece için heyecanlı:

“Harbiye Açıkhava’da ilk defa bir tiyatro oyunu oynayacağım. 5 bin kişiye oynamak heyecanlı olacak. Onun için hepimiz ekip olarak o günü bekliyoruz.” Yaz aylarında sahnelere mola verecek olan “Amadeus” ekibi, kasım ayında Diyarbakır ve Gaziantep’te seyirciyle buluşacak.