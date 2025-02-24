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Alya ile Cihan nereye gidiyor?

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 12:06

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Paylaşılan yeni tanıtımında Cihan ve Alya’nın şık giyinip hazırlandıkları halleri birlikte nereye gittikleri sorusunu doğurdu.

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ALYA KOLYEYİ TAKIYOR

AyNA Yapım’ın fenomen dizisi  Uzak Şehir’den yayınlanan yeni tanıtımda Cihan ve Alya'nın şık giyinip hazırlandıkları halleri dikkat çekerken, Alya, Cihan’ın giydiği takım elbiseyi beğendiğini söylüyor. Cihan ise “Senin de kıyafetin güzel” diyerek karşılık verirken, gözü Alya'nın boynundaki kolyeye takılıyor ve ona hediye ettiği kolyeyi taktığını görünce seviniyor. İkilinin birlikte nereye gittikleri ise, yeni bölüm öncesi merak uyandırıyor.

Alya ile Cihan nereye gidiyor

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Alya ile Cihan nereye gidiyor

Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba

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