Altın Portakal’da perde sonrası sohbet

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ulusal yarışma kapsamında ilk olarak Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Artakalan’ filmi sinemaseverlerle buluştu. Film ekibi gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal yarışmada günün ikinci söyleşisi, Yasemin Sakallıoğlu’nun başrol oynadığı ‘Düğün Şarkıcısı’ filminin ekibiyle yapıldı.

Uluslararası yarışma bölümünde yer alan ‘Six Weeks On’ filminin yönetmeni Jacqueline Jansen ve görüntü yönetmeni Markus Ott gösterim sonrası soruları cevapladı. Uluslararası özel gösterim kapsamında seyirciyle buluşan ‘A Messy Tribute to Motherly Love’ filminin oyuncusu Bart Klever ile de söyleşi düzenlendi. Ulusal özel gösterim programında ise yapay zekâyla oluşturulan ‘Uyuyan Kadın’ filminin ekibi seyirciyle buluştu.

Haberin Devamı

Festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yönetmenliğini ve senaristliğini Aydın Orak’ın üstlendiği, ‘Ölü Arının İğnesi’ filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Oscar’ını aldım





Kuaför, makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Sinema Emek Ödülü’ne layık görüldü. Kardeş, düzenlenen törende ödülünü alırken şöyle konuştu:

“Ben yarışmıyorum, hak ediyorum. Türkiye’nin Oscar’ını aldım. Kızım bensiz büyüdü, ben onsuz yaşlandım ama sinema aşkım hiç bitmedi.”

Halkımı yanımda taşıyorum

Altın Portakal’ın ‘uluslararası uzun metraj film yarışması’ jürisinde yer alan Filistinli oyuncu Yasmine Al Massri, etkinliğin üçüncü gününe Filistin kefiyesi ile katıldı.

Oyuncu, “Halkımı her yere yanımda taşıyorum. Gazze hakkında konuşmadan duramıyorum. Benim filmim ‘Palestine 36’ da festivalde gösterilecek. Festival bu konulardan çekinmediği için minnettarım” dedi. (Semih ERSÖZLER-Aysu DURSUN/DHA)