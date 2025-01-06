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Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

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#Altın Küre 2025#Altın Küre#Kırmızı Halı
Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 10:32

Bu yıl 82’nici kez dağıtılan Altın Küre Ödülleri’nde kazananlar belli oldu. Oscar’ın habercisi olarak adlandırılan ödüllerde kazananlar ve eli boş dönenler kadar törenin kırmızı halısındaki şıklık yarışı da konuşuldu.

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2025’in ilk büyük ödül töreni olan Altın Küre her yıl olduğu gibi bu yıl da Beverly Hilton’un balo salonunda yapıldı. Sinema ve dizi dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği törene adeta yıldız yağarken Hollywood’un yıldız isimleri de adeta şıklık yarıştırdı.

Gecenin yıldızlarından bazıları yeni imajlarını ilk kez bu önemli gecede sergilerken eski kostümleriyle katılanlar ve şıklıkta kadın meslektaşlarından geri kalmayan erkek oyuncular da dikkat çekti.

Gelin ünlü yıldızların en büyük tasarımcıların elinden çıkan, en beğenilen ve sınıfta kalan Altın Küre görünümlerine bir göz atalım…

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Kırmızı halıların kraliçesi Nicole Kİdman tek omuzlu, derin sırt dekolteli Balenciaga elbisesiyle nefes kesti

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Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Geceye Dior tasarımı siyah elbisesiyle katılan Jodie Foster en sade ama en şık isimlerden biriydi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Sıfır makyaj kurarılını Altın Küre'de de bozmayan Pamela Anederson törene artık boyunu çoktan geçmiş olan oğluyla geldi... Siyah Oscar de la Renta elbisesi ise çok beğenildi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Anya Taylor-Joy'un tercihi vintage Dior oldu

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Timothee Chalamet yenifilmi için bıraktığı bıyıkları, Tom Ford takımı ve mavi fularıyla şıklıkta gecenin kazananlarındandı

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

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Mley Cyrus Celine tasarımı derin dekolteli elbisesini gece boyunca çıkarmadığı siyah güneş gözlükleriyle tamamladı

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Gecenin en büyük sürprizlerinden birini Emma Stone yaptı... Kısacık kestirdiği saçlarını ilk kez görücüye çıkaran güzel yıldız Louis Vuitton elbisesiyle de oldukça şıktı

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Gecenin diğer sürprizini de genç yıldız Zendaya yaptı... Küt kestirdiği saçları ve Louis Vuitton elbisesiyle göz kamaştıran Zendaya'nın parmağındaki pırlanta yüzük ise Tom Holland'la nişanlandıkları söylentilerini alevlendirdi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

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Wicked filminde birlikte rol alan Ariana Grande ve Cynthia Erivo kırmızı halıda da birlikte poz verdi... Erivo'nun Louis Vuitton, Grande'nin Givenchy elbiseleri pek beğenilmedi ve gecenin sınıfta kalanları oldu

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Jeremy Strong Loro Piana tasarımı takımıyla gecenin en dikkat çeken isimlerindendi... Andrew Scott Vivienne Westwood, geceden ödülle dönen Sebastian Stan ise Prada tercih etti

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Her daim ödül törenlerinin en şık isimlerinden olan Cate Blanchett mayıs ayında Cannes Film Festivali için giydiği  Louis Vuitton elbisesini Altın Küre'de de giyerek herkesi şaşırttı

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Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Hollywood'un yıldız kardeşleri Elle ve Daklota Fannig yine çok şıktı... Dakota Fannig Dolce & Gabbana, Elle Fannig ise Balmain tercih etti

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Angelina Jolie törene kızı Zahara ile katıldı... Anne - kız Alexander McQueen tasarımı elbiseler giydi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Kazandığı ödülle gecenin yıldızı olan Demi Moore Armani Privé tasarımı bir elbise giydi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

GlennClose'un Balmain tasarımı ilginç elbisesi sınıfta kaldı

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

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Yılın adından en çok söz ettiren isimlerinden Margaret Qualley Chanel elbisesi, saçı ve takılarıyla baştan aşağı bir masal prensesi gibiydi

Altın Küre’de şıklık yarışı… Kimi eskilerini giyip geldi, kimi saçıyla sürpriz yaptı

Naomi Watts'ın Schiaparelli elbisesi eteğindeki tuhaf ek parçayla sınıfta kaldı

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#Altın Küre 2025#Altın Küre#Kırmızı Halı

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