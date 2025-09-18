×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Altın Koza’da ‘Gazze, Şimdi!’ seçkisi

Güncelleme Tarihi:

#Altın Koza#Gazze#Filistin
Altın Koza’da ‘Gazze, Şimdi’ seçkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 07:53

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 32’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, bu yıl ‘Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur’ mottosuyla gerçekleştirilecek.

Haberin Devamı

Festivalin Dünya Sineması bölümünde ise Filistin’e odaklanan ‘Gazze, Şimdi!’ başlıklı özel bir seçki sunulacak. Seçki, izleyiciyi Gazze’nin durumuna tanıklık etmeye davet edecek.

Seçkide yer alan yapımlar arasında, Western Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıkları “Bir Zamanlar Gazze’de” (Once Upon a Time in Gaza, 2025) filmi öne çıkıyor.

Hamas kontrolündeki Gazze’de geçen bir suç ve intikam hikâyesini anlatan film, klasik ‘western’ atmosferini Gazze sokaklarına taşıyor. Filistinli yönetmen Rashid Masharawi’nin ‘Yitik Düşler’ (Passing Dreams, 2024) filmi de seçkide yer alıyor.

Altın Koza’da ‘Gazze, Şimdi’ seçkisi

Haberin Devamı

Seçkide ayrıca İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin belgeseli ‘Yüreğini Eline Al ve Yürü’ (Put Your Soul on Your Hand and Walk, 2025) yer alıyor.

Gazze’de yaşayan genç fotoğrafçı Fatma Hassuna ile yapılan bir yıllık video görüşmelerden oluşan belgesel, Fatma’nın gündelik yaşamını, hayallerini ve yaratıcılığını aktarıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Koza#Gazze#Filistin

BAKMADAN GEÇME!