Altın Koza’da ‘Gazze, Şimdi!’ seçkisi

Festivalin Dünya Sineması bölümünde ise Filistin’e odaklanan ‘Gazze, Şimdi!’ başlıklı özel bir seçki sunulacak. Seçki, izleyiciyi Gazze’nin durumuna tanıklık etmeye davet edecek.

Seçkide yer alan yapımlar arasında, Western Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıkları “Bir Zamanlar Gazze’de” (Once Upon a Time in Gaza, 2025) filmi öne çıkıyor.



Hamas kontrolündeki Gazze’de geçen bir suç ve intikam hikâyesini anlatan film, klasik ‘western’ atmosferini Gazze sokaklarına taşıyor. Filistinli yönetmen Rashid Masharawi’nin ‘Yitik Düşler’ (Passing Dreams, 2024) filmi de seçkide yer alıyor.

Seçkide ayrıca İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin belgeseli ‘Yüreğini Eline Al ve Yürü’ (Put Your Soul on Your Hand and Walk, 2025) yer alıyor.

Gazze’de yaşayan genç fotoğrafçı Fatma Hassuna ile yapılan bir yıllık video görüşmelerden oluşan belgesel, Fatma’nın gündelik yaşamını, hayallerini ve yaratıcılığını aktarıyor.