Altı yıllık evlilikleri geçen hafta bitmişti… Ünlü oyuncu polise gitti: Kocam beni öldürmeye çalıştı!

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Denise Richards, ayrıldığı eşi Aaron Phypers'ın evlilikleri sırasında onu öldürmeye çalıştığını iddia eden şok edici istismar iddialarında bulundu.

ÜNLÜ ÇİFT DAHA YENİ AYRILMIŞTI... BİR HAFTA GEÇMEDEN SOLUĞU POLİSTE ALDI!

Polise başvurarak deliller sunan Denise Richards Aaron Phypers’e karşı bir de uzaklaştırma emri çıkarttı.

Aaron Phypers ve Denise Richards yaklaşık 10 gün önce ayrılmıştı... Ünlü çiftin boşanma davasında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı

Ünlü yıldızın mahkemeye verdiği belgelere göre Aaron Phypers ve Denise Richards’ın yaşadıkları şiddetli kavganın ardından Phypers karısına polise giderse onu da kendisini de öldüreceğini söylemiş.

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"BENİ DÖVDÜ... POLİSE GİDERSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ"

Denise Richards, mahkemeye “İlişkimiz boyunca Aaron sık sık beni şiddetle boğazlıyor, iki eliyle kafamı şiddetle sıkıyor, kollarımı sıkıca sıkıyor, yüzüme ve kafama şiddetle tokat atıyor, kafamı banyo havlu askısına vuruyordu” gibi korkunç iddialarda bulundu.

Denise Richards polise gözü morarmış haldeki fotoğraflarını vererek şiddet gördüğünü ve Aaron Phypers'ın onu polise giderse öldürmekle tehdit ettiğini söyledi

54 yaşındaki oyuncu 52 yaşındaki kocası Phypers'ın 2022'de yaşadıkları korkunç kavgada gözünü morarttığını da iddia etti ve o halde çekilmiş fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sundu.

Kocasının paranoyak şekilde davranarak Denise Richards’ın etrafa dinleme cihazları yerleştirdiğini iddia ettiği ve ona ağza alınmayacak küfürler ettikten sonra avuç içiyle gözüne şiddetli şekilde vurarak gözünü morarttığı mahkeme belgelerine yazıldı…

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ESKİ EŞTEN CEVAP GELDİ: YALAN SÖYLÜYOR

Aaron Phypers tüm bu iddiaları reddetti ve Denise Richards’ın mahkemeye verdiği gözü morarmış haldeki fotoğrafların sebebinin ünlü oyuncunun sürekli sarhoş olup düşmesine bağladı.

Mahkeme şu an için Aaron Phypers’a uzaklaştırma emri çıkardı ve ayrıldığı karısına 100 metreden uzak durması talimatı verildi.

Aaron Phypers “Gerçek kanıtlar bende” diyerek konunun daha da uzayacağının sinyallerini verirken mahkeme bir sonraki duruşmanın 8 Ağustos’ta görülmesine karar verdi.

Aaron Phypers karısı Denise Richards'ın kazandığı tüm parayı har vurup sarman savurduğunu iddia etmiş ve nafaka telebinde bulunmuştu

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Ünlü çift 2018’de evlenmişti ve boşanmak için mahkemeye başvurduklarında ayrılık tarihlerinin 4 Temmuz olduğunu belirttiler. Ayrılık gerekçeleri ise “şiddetli geçimsizlik” oldu…

"KOCAMI ÇOK SEVİYORUM" DİYORDU

Denise Richards kısa bir süre önce kocasını çok sevdiğini ve bir daha evlense yine onu seçeceğini ve ne olursa olsun boşanmayacağını söylemişti.

Ancak çifti yakından tanıyanlar ikilinin sürekli kavga ettiklerini, toksik bir ilişkileri olduğunu ve bu ayrılığa kimsenin şaşırmadığını söylüyordu.

Denise Richards 2002’de evlendiği ilk eşi Charlie Sheen ile de benzer bir süreç yaşamıştı.

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İLK KOCASIYLA DA AYNI ŞEYLERİ YAŞAMIŞTI

Ünlü oyuncu Mart 2005'te, ikinci çocuklarına hamileyken Charlie Sheen’den boşanmak için dava açtı ve onun alkol ve şiddet geçmişi yüzünden uzaklaştırma emri çıkartıldı.

Charlie Sheen o yıllarda televizyon dizilerinden en çok para kazanan aktörlerin başında geliyordu ancak alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ve hayat kadınlarıyla yakalanması gibi skandal olaylar yüzünden oynadığı diziden kovuldu ve Hollywood kariyeri büyük ölçüde bitti.