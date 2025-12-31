Alper Kul: Giray’ın mizahını çok seviyorum

Haberin Devamı

Son iki sezondur ‘Güldür Güldür Show’un kadrosunda yer almayan ünlü oyuncu “Güldür Güldür’den ayrılınmaz, ara verilir. Orası bizim evimiz. 14 yılda çok özel anlar paylaştık. Ayrılmak söz konusu değil. Zaten devam karakterler için skeç yazıldığında gidiyorum. Yalayut tiplemesi var mesela. Onu oynamayı çok özlüyorum, bazen evde bile tek başıma oynadığım oluyor.”

Alper Kul, Temel’i canlandırdığı ‘Sümela’nın Şifresi’ serisinin devam edeceğini de açıkladı:

“Filmin devam serileri olacak. Bir senaryo yazıldı aslında ama mevsimi yakalayamadık. Uygun bir zamanda çekeceğiz.”

Şu anda tek kişilik bir tiyatro hazırlığı içinde olduğunu belirten Alper Kul, sektörde beğendiği isimleri anlattı: “Kral Kaybederse dizisini eşimle birlikte izledik. Halit Ergenç, çok iyi oynuyor. Komedi işlerinde ise Feyyaz Yiğit, Serkan Keskin, klasiklerden Cem Yılmaz ve Ata Demirer’i sayabilirim.Giray Altınok’un da mizahını çok seviyorum.”