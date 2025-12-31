×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Alper Kul: Giray’ın mizahını çok seviyorum

Güncelleme Tarihi:

#Alper Kul#Güldür Güldür#Giray Altınok
Alper Kul: Giray’ın mizahını çok seviyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 09:38

ALPER Kul, Merve Yılmaz Oruç’un sunduğu ‘Sormam Lazım’ programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Son iki sezondur ‘Güldür Güldür Show’un kadrosunda yer almayan ünlü oyuncu “Güldür Güldür’den ayrılınmaz, ara verilir. Orası bizim evimiz. 14 yılda çok özel anlar paylaştık. Ayrılmak söz konusu değil. Zaten devam karakterler için skeç yazıldığında gidiyorum. Yalayut tiplemesi var mesela. Onu oynamayı çok özlüyorum, bazen evde bile tek başıma oynadığım oluyor.”

Alper Kul, Temel’i canlandırdığı ‘Sümela’nın Şifresi’ serisinin devam edeceğini de açıkladı:

“Filmin devam serileri olacak. Bir senaryo yazıldı aslında ama mevsimi yakalayamadık. Uygun bir zamanda çekeceğiz.”

Şu anda tek kişilik bir tiyatro hazırlığı içinde olduğunu belirten Alper Kul, sektörde beğendiği isimleri anlattı: “Kral Kaybederse dizisini eşimle birlikte izledik. Halit Ergenç, çok iyi oynuyor. Komedi işlerinde ise Feyyaz Yiğit, Serkan Keskin, klasiklerden Cem Yılmaz ve Ata Demirer’i sayabilirim.Giray Altınok’un da mizahını çok seviyorum.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Kul#Güldür Güldür#Giray Altınok

BAKMADAN GEÇME!