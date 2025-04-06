Alper ile aşk yok

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Bayram tatili için dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin’den İstanbul’a gelen ünlü oyuncu “Tatilimin son günü. Havaalanına gidiyorum şimdi. Çalışmalarımız devam ediyor, alıştık oradaki hayata da. Bir süre daha oradayız. Her şey yolunda” dedi.

Dizideki partneri Alper Çankaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Sahra Şaş çıkan haberleri yalanladı: “Öyle bir durum yok. Çalışmaktan çok keyif aldığım bir partner. Olsa söylerdim. İnsanlar yakıştırıyorlar. Ama dediğim gibi böyle bir şey yok.”