Alper Erözer: Torpil kendilerine olunca şikâyet etmiyorlar

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Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen şarkıcı, “Aleyna Tilki ve onun gibi örnekler var. Son zamanlarda çok şikâyet ediyorlar ‘torpil’ diye. Ama torpil kendilerine işleyince şikâyet etmiyorlar. Torpil her zaman var. 7 yıldır sektördeyim. Konuşamadığımız ve anlatamadığımız şeyler var” dedi.

Erözer, Kanye West’in İstanbul konserini eleştiren Tan Taşçı’ya da yanıt verdi: “Bence bu tarz şarkıcıların gelmesi güzel. Bunlar büyük star. Bunlar ikon. Tan Taşçı da büyük sanatçı ama bu açıklamalar manasız. Ben de konsere gittim.”

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Giyim tarzıyla dikkat çeken Alper Erözer “Ayakkabım biraz büyük, kendimi öyle iyi hissediyorum. Kıyafete para harcarım ama tarz sahibi olmak parayla ilgili değildir” dedi.