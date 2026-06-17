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Alper Erözer: Torpil kendilerine olunca şikâyet etmiyorlar

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#Alper Erözler#Aleyna Tilki#Kanye West
Alper Erözer: Torpil kendilerine olunca şikâyet etmiyorlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:20

Alper Erözer, Aleyna Tilki’nin “Sektörde torpil var” açıklaması hakkında sert konuştu.

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Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen şarkıcı, “Aleyna Tilki ve onun gibi örnekler var. Son zamanlarda çok şikâyet ediyorlar ‘torpil’ diye. Ama torpil kendilerine işleyince şikâyet etmiyorlar. Torpil her zaman var. 7 yıldır sektördeyim. Konuşamadığımız ve anlatamadığımız şeyler var” dedi.

Alper Erözer: Torpil kendilerine olunca şikâyet etmiyorlar

Erözer, Kanye West’in İstanbul konserini eleştiren Tan Taşçı’ya da yanıt verdi: “Bence bu tarz şarkıcıların gelmesi güzel. Bunlar büyük star. Bunlar ikon. Tan Taşçı da büyük sanatçı ama bu açıklamalar manasız. Ben de konsere gittim.”

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Alper Erözer: Torpil kendilerine olunca şikâyet etmiyorlar

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Giyim tarzıyla dikkat çeken Alper Erözer “Ayakkabım biraz büyük, kendimi öyle iyi hissediyorum. Kıyafete para harcarım ama tarz sahibi olmak parayla ilgili değildir” dedi.

 

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#Alper Erözler#Aleyna Tilki#Kanye West

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