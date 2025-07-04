Almeda ile beni Acun Ilıcalı tanıştırdı!

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 16:19
TOLGAHAN Sayışman, Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın YouTube’da yayınlanan “Şimdi Konuşmak Moda”nın konuğu oldu.
Sayışman, eşi Almeda Abazi ile nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı: “Bizi Acun Ilıca tanıştırdı. Almeda’nın en sevdiğim yanı kalbi. Nazardan çok korkuyorum.” Figüran olarak başladığı meslek yaşamına, mankenlik, oyunculuk ve yapımcılıkla devam eden ünlü isim, “Büyük yapımcılar kimsenin yapımcı olmasını istemiyor” diyerek sektöre gönderme yaptı.
Sayışman, yapımcı olduktan sonra ise menajerlerle sıkıntılı durumlar yaşadığını söyledi. Ünlü isim, geçmişe baktığında ise mankenlerin star olduğu dönemlere olan özlemini de anlattı. Efehan ve Alina adında iki çocuğu olan Tolgahan Sayışman
, “En sevdiğim şey baba olmak” dedi.