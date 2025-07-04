Almeda ile beni Acun Ilıcalı tanıştırdı!

Haberin Devamı

Sayışman, eşi Almeda Abazi ile nasıl tanıştığını şu sözlerle anlattı: “Bizi Acun Ilıca tanıştırdı. Almeda’nın en sevdiğim yanı kalbi. Nazardan çok korkuyorum.” Figüran olarak başladığı meslek yaşamına, mankenlik, oyunculuk ve yapımcılıkla devam eden ünlü isim, “Büyük yapımcılar kimsenin yapımcı olmasını istemiyor” diyerek sektöre gönderme yaptı.



Gözden Kaçmasın Tolgahan Sayışman evlendi Haberi görüntüle