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‘Allah Yazdıysa Bozsun’ un afişi yayınlandı

#Allah Yazdıysa Bozsun#Gonca Vuslateri#Burak Yamantürk
‘Allah Yazdıysa Bozsun’ un afişi yayınlandı

Yapımcılığını Lara1 Yapım kurucusu Ferit Turan’ın üstlendiği, Gökçe Tezdoğan ile Gökhan Yıldız’ın senaryosunu yazdığı ve Barış Yöş’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ filmi vizyon için gün sayıyor.

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 Başrollerini Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk ve Öznur Serçeler’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Pelin Öztekin, Emre Dinler, Merve Sarıtaş, Emre Bulut, Walison Fonseca ve usta oyuncular Nurseli İdiz ile Köksal Engür’ün yer aldığı filmin  afişi yayınlandı.

Allah Yazdıysa Bozsun’ 18 Mart’ta Sinemalarda

30’lu yaşlarındaki Irmak (Gonca Vuslateri) ilk defa kaldığı evde yastığının altına anahtar koyar ve rüyasında en yakın arkadaşı Eliz’in (Öznur Serçeler) nişanlısı Burak (Burak Yamantürk) ile evlendiğini görür. Film ‘Allah Yazdıysa Bozsun’ dedirten bu rüyanın komik hikayesini konu alıyor.

‘Allah Yazdıysa Bozsun’ un afişi yayınlandı


 

 

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#Allah Yazdıysa Bozsun#Gonca Vuslateri#Burak Yamantürk

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