Alişan'dan huzurevine bayram ziyareti

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Ziyaret öncesi kapıda basın mensuplarına konuşan şarkıcı, “Her bayram huzurevine giderim. Şimdi de bayramlaşmaya geldim” dedi. Şarkıcı, bu bayram nerede sahneye çıkacağı sorusunu “Ben bayramda sahnede olmayacağım. Bu kez nasip olmadı. Birkaç yer vardı, anlaşamadık” diye yanıtladı.



BUSE’NİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTTUM



1 gün önce eşi Buse Varol’un yeni yaşını kutlayan Alişan, sorular üzerine “Bir insanın isteyeceği şey nedir; mutlu bir yuva, mutlu bir aile. Şükürler olsun ki ben eşimle mutluyum” dedi.

Sanatçı, “Hiç özel günleri unuttuğunuz oldu mu?” sorusuna ise gülerek yanıt verdi: “Evlendiğimiz sene doğum gününü unuttum. Arkadaşlarımla bir yerdeydim. ‘Sen ne biçim adamsın’ dedi. Eşeklik bendeydi. Gece 2’de eve geldim, kapıyı açmadı. Evde başkaları vardı, onlar açtı. 1 gün sonra barıştık.”