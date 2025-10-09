×
Alican Yücesoy: Oyuncuları zavallı buluyorum

Güncelleme Tarihi:

Alican Yücesoy: Oyuncuları zavallı buluyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:56

ALİCAN Yücesoy, “Bambaşka Sohbetler” adlı programa konuk oldu.

Ünlü oyuncu mesleği hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti:

“Oyunculuk; onay bekleyen bir kalabalığız biz. Oyuncu dünyasıyla ilgili, bizi biraz kırılgan ve bunu dediğim için bağışlasın beni arkadaşlar ama birazcık zavallı bulurum ben bizim arkadaşları, bizim bu dünyamızı. Bir takdir bekleyen bir onay bekleyen bir tarafımız maalesef var.”

Yücesoy oyunculuk ödülleriyle ilgili de şu yorumu yaptı:

“Ödül alana kadar çok heyecanlı bir şey, aldıktan sonra bir anda sönen bir hissi var garip bir şekilde, belki bende öyle bir hissi vardır.”

 

