Ali Rıza Binboğa: Sanatçı aykırı insandır

Ali Rıza Binboğa: Sanatçı aykırı insandır
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:48

ALİ Rıza Binboğa önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Binboğa, sanat hayatının 50’nci yılını kutladığını söyledi:

Ali Rıza Binboğa etkinliklerini hayata geçirmeye çalışıyorum. 2 kitaplık otobiyografimi yazdım. Şarkılarım çok insana ilham oldu. ‘İlk Öğretmen’i dinledikten sonra öğretmen olanlar oldu. Bu kitabın da böyle şeyleri yerine getireceğini umuyorum. Köy çocuğuyum ve 7 kardeşim vardı. Dağlarda çobanlık yaptım. Çeşitli hastalıkla uğraşmaya kadar her şeyi yaşadım. Bu dönemleri yazarken epey ağladım. Bazı şeyler tazeliğini koruyor.”

Binboğa, son dönemde sanatçıların sahne kıyafetlerinin eleştirilmesi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

“Sanat ve sanatçının ruhundaki temel konu aykırılıktır. Sanatçının aykırılığı yoksa sanatsal özden yoksundur. Bizim de her türlü olaylarımız irdelendi. Benim de elime ve koluma karıştılar. Fakat sanatçı özgür ruhtur. Kıyafeti ve söyledikleri, durumuna yansır. Halkımızın benimsemesi lazım. Aykırılık yoksa sanatçının kişiliğinde eksiklik vardır.”

