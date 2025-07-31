Aleyna Tilki'ye gizemli arkadaştan tatlı servisi

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 09:23
“Hiç yanımda görmediğiniz biriyle evlenip çocuk yapabilirim” açıklamasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, Nişantaşı’nda bir erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Aleyna Tilki önceki gün Teşvikiye’deki bir kafede tek başına otururken objektife yansıdı. Bir süre sonra şarkıcının özel şoförlü otomobili mekânın önüne geldi.
Araçtan inen erkek arkadaşı mekâna girerken, masadan kalkan şarkıcı otomobile binip ön koltuğa oturdu. Arkadaşı, mekândan tatlı alıp Aleyna Tilki
’ye verdi. Genç popçu o sırada görüntülendiklerini fark edince tedirgin oldu.