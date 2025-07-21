×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Aleyna Tilki'nin festival sevinci: Asın bayrakları

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Tomorrowland#Real Love
Aleyna Tilkinin festival sevinci: Asın bayrakları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 08:34

Aleyna Tilki, Belçika’da düzenlenen ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne aldı.

Haberin Devamı

Festivalde DJ Dillon Francis’in setine konuk olan genç şarkıcı “Real Love” şarkısını söyledi.

Festivaldeki performansı büyük ilgi toplayan genç şarkıcı heyecanını sosyal medyada da paylaştı.

Aleyna Tilkinin festival sevinci: Asın bayrakları

İlk olarak DJ Dillon Francis’e teşekkür eden Tilki, “Sahnenizi benimle paylaştığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Ardından festival sahnesinde şarkı söylediği anları yayınlayan ünlü isim, “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aleyna Tilkinin festival sevinci: Asın bayrakları

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Tomorrowland#Real Love

BAKMADAN GEÇME!