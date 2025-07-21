Aleyna Tilki'nin festival sevinci: Asın bayrakları

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Festivalde DJ Dillon Francis’in setine konuk olan genç şarkıcı “Real Love” şarkısını söyledi.

Festivaldeki performansı büyük ilgi toplayan genç şarkıcı heyecanını sosyal medyada da paylaştı.

İlk olarak DJ Dillon Francis’e teşekkür eden Tilki, “Sahnenizi benimle paylaştığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Ardından festival sahnesinde şarkı söylediği anları yayınlayan ünlü isim, “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.