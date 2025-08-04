×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Aleyna Tilki'den iddialı açıklama: Varoluşum kıskanılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Yenikapı Festivali#Yenikapı
Aleyna Tilkiden iddialı açıklama: Varoluşum kıskanılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 09:58

Aleyna Tilki, Yenikapı Festivali’nde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç yıldız, son dönemde yaşadığı sektörel zorluklardan bahsetti:

Haberin Devamı

“Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyorlar, varoluşum kıskanılıyor. Var olmam kıskanılan bir şey. Bundan çok rahatsızım. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden rahatsızım. O yüzden izole bir hayat yaşıyorum. Zamanla bazı hisler ağırlaşıyor, artık bu durum bana çok korkunç geliyor.”

Aleyna Tilkiden iddialı açıklama: Varoluşum kıskanılıyor

Evlilik ve bebek sorularına da yanıt veren Aleyna Tilki, “Herkes gibi benim de anne olmaya hakkım var. Geçenlerde lise arkadaşımla çekilmişim. Sevgilisi falan yazmışlar. Lise arkadaşım benim o gördüğünüz kişi. Yanlış yazılmış, yıllardır yanımda nasıl tanımıyorsunuz ya? Liseden arkadaşım o benim” diyerek hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

Gözden KaçmasınAleyna Tilkiye gizemli arkadaştan tatlı servisiAleyna Tilki'ye gizemli arkadaştan tatlı servisiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Yenikapı Festivali#Yenikapı

BAKMADAN GEÇME!