Aleyna Tilki'den iddialı açıklama: Varoluşum kıskanılıyor

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“Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyorlar, varoluşum kıskanılıyor. Var olmam kıskanılan bir şey. Bundan çok rahatsızım. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden rahatsızım. O yüzden izole bir hayat yaşıyorum. Zamanla bazı hisler ağırlaşıyor, artık bu durum bana çok korkunç geliyor.”

Evlilik ve bebek sorularına da yanıt veren Aleyna Tilki, “Herkes gibi benim de anne olmaya hakkım var. Geçenlerde lise arkadaşımla çekilmişim. Sevgilisi falan yazmışlar. Lise arkadaşım benim o gördüğünüz kişi. Yanlış yazılmış, yıllardır yanımda nasıl tanımıyorsunuz ya? Liseden arkadaşım o benim” diyerek hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.