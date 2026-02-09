Aleyna Tilki'den Güllü sürprizi

Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 10:56
Aleyna Tilki, 26 Eylül 2025’te yaşamını yitiren arabesk müziğin ünlü ismi Güllü’nün ‘Oyuncak Gibi’ adlı şarkısını yorumladı.
Genç popçu, şarkının duyurusunu sosyal medyada şu mesajla yaptı: “Heyecanla klibe hazırlanırken bir duyuru yapmak istedim. Yeni albüm dönemimde aklımda böyle bir tarz hiç yoktu ama tek seferliğine sesinden çok etkilendiğim, arabesk dünyasının en özel sanatçılarından Güllü ve müziğini saygı ve ilhamla anmak adına bu cover’ı çıkarmak çok içimden geldi. 13 Şubat’ta yayında. Sevgiyle, heyecanla ve güzellikle.”
Bu sürpriz çalışma, Güllü
’nün Aleyna Tilki
hakkındaki açıklamasını yeniden gündeme getirdi. Güllü, geçmişte konuk olduğu bir programda genç şarkıcıyı sevmediğini söylemişti: “Aleyna Tilki dediğin zaman benim tepe tüylerim dikiliyor. Ben Aleyna Tilki’yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum. Bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon. Şuraya yazıyorum; 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok.”