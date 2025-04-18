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Aleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın!

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#Aleyna Dalveren#Fatih Erdem#Sosyal Medya Fenomeni
Aleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 08:39

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, görkemli düğünüyle gündem oldu. İşadamı Fatih Erdem’le evlenen Aleyna Dalveren’e 5 kilo altın takıldı.

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NİKÂH DUBAİ’DE DÜĞÜN İSTANBUL’DA

Şarkıcılık da yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir aşk yaşadığı işadamı Fatih Erdem’le geçtiğimiz aylarda Dubai’de nikâh defterine imza atmıştı. Çift, önceki gün İstanbul’da görkemli bir düğün yaptı.

Aleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın

İBRAHİM TATLISES SAHNEYE ÇIKTI

Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen düğün töreninde İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Gecede takı merasimi de uzun sürdü. Davetliler, yeni evli çifte hediyelerini verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Düğünde Aleyna Dalveren’e 5 kiloluk altın takıldı. Düğün takıları sosyal medyada çok konuşuldu.

Aleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın

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#Aleyna Dalveren#Fatih Erdem#Sosyal Medya Fenomeni

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