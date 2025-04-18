Aleyna Dalveren evlendi... Geline 5 kilo altın!

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NİKÂH DUBAİ’DE DÜĞÜN İSTANBUL’DA



Şarkıcılık da yapan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir aşk yaşadığı işadamı Fatih Erdem’le geçtiğimiz aylarda Dubai’de nikâh defterine imza atmıştı. Çift, önceki gün İstanbul’da görkemli bir düğün yaptı.

İBRAHİM TATLISES SAHNEYE ÇIKTI



Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen düğün töreninde İbrahim Tatlıses sahneye çıktı. Gecede takı merasimi de uzun sürdü. Davetliler, yeni evli çifte hediyelerini verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Düğünde Aleyna Dalveren’e 5 kiloluk altın takıldı. Düğün takıları sosyal medyada çok konuşuldu.