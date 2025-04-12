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'Aldırma Gönül' turnesi başlıyor

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#Ferhat Göçer#Sabahattin Ali#Aldırma Gönül
Aldırma Gönül turnesi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 08:24

FERHAT Göçer, Sabahattin Ali’nin hayat hikâyesini ve şarkılarını “Aldırma Gönül” müzikali ile sahneye taşıdı.

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Göçer, Anadolu turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Müzikal 7 Mayıs’ta Gaziantep, 8 Mayıs’ta Diyarbakır, 9 Mayıs’ta Mardin, 10 Mayıs’ta Şanlıurfa ve 11 Mayıs’ta Batman’da olacak. Ferhat Göçer, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Ne şanslıyız ki Sabahattin Ali’nin sözü de acısı da aşkı da topraklarımızdan çıktı. Binlerce kilometrelik bu yolculukla onun çarpıcı hikâyesini sahnede anlatmak ve seyircilere yaşatmak çok büyük bir anlam taşıyor. Güneydoğu’daki müzik ve tiyatro dostlarını bu özel geceye bekliyorum.”

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#Ferhat Göçer#Sabahattin Ali#Aldırma Gönül

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