Albüme özel yeni pozlar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 08:22

EBRU Gündeş, geçmişte hit olmuş şarkılarını yeni düzenlemeleriyle “Yeniden Söylüyor” adlı albümde topladı.

Projeden şarkıları her salı günü dijital platformlarda yayınlayan Gündeş, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi.

Albüm fotoğraflarından yeni kareleri sosyal medya hesabında yayınlayan sanatçı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öte yandan Gündeş, 23-24-25 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’da vereceği konserin heyecanını yaşıyor. Sanatçı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını uzun bir aradan sonra vereceği konserde hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

