Albüme özel yeni pozlar

Güncelleme Tarihi:
Projeden şarkıları her salı günü dijital platformlarda yayınlayan Gündeş, Nihat Odabaşı’nın objektifine poz verdi.
Albüm fotoğraflarından yeni kareleri sosyal medya hesabında yayınlayan sanatçı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Öte yandan Gündeş, 23-24-25 Aralık tarihlerinde Volkswagen Arena’da vereceği konserin heyecanını yaşıyor. Sanatçı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını uzun bir aradan sonra vereceği konserde hayranlarıyla birlikte seslendirecek.