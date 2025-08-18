×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Albüm yalan aşk gerçek! Serenay ve Mert'in romantik anları...

Güncelleme Tarihi:

#Mert Demir#Serenay Sarıkaya#Yalan Dolan
Albüm yalan aşk gerçek Serenay ve Mertin romantik anları...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 09:56

Mert Demir, “Yalan Dolan” adlı albümünün lansman konserini KüçükÇiftlik Park’ta verdi. Sahne sonrası kuliste şampanya patlatan şarkıcıyı sevgilisi Serenay Sarıkaya dudaklarından öperek kutladı.

Haberin Devamı

KULİSTE PARTİ

Mert Demir, “Yalan Dolan” albümünün lansman konseri için önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı. Yeni şarkılarını İstanbul’da ilk kez canlı olarak seslendiren Demir, repertuvarında cover’lara da yer verdi. Şarkıcı, konser sonrası kuliste ekibi, arkadaşları ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ile mini bir kutlama yaptı.

Albüm yalan aşk gerçek Serenay ve Mertin romantik anları...

SEVGİLİDEN ÖPÜCÜK

Zaman zaman “reklam aşkı” yaşadıkları iddiası, zaman zaman da ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, after party’deki samimi halleriyle “Her şey yolunda” mesajı verdi. Sarıkaya, gece boyunca sevgilisini öpücüklere boğdu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mert Demir#Serenay Sarıkaya#Yalan Dolan

BAKMADAN GEÇME!