Albüm yalan aşk gerçek! Serenay ve Mert'in romantik anları...

KULİSTE PARTİ

Mert Demir, “Yalan Dolan” albümünün lansman konseri için önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı. Yeni şarkılarını İstanbul’da ilk kez canlı olarak seslendiren Demir, repertuvarında cover’lara da yer verdi. Şarkıcı, konser sonrası kuliste ekibi, arkadaşları ve sevgilisi Serenay Sarıkaya ile mini bir kutlama yaptı.

SEVGİLİDEN ÖPÜCÜK



Zaman zaman “reklam aşkı” yaşadıkları iddiası, zaman zaman da ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, after party’deki samimi halleriyle “Her şey yolunda” mesajı verdi. Sarıkaya, gece boyunca sevgilisini öpücüklere boğdu.