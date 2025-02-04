Alaçatı’daki arazimi sattım... Yanlış maddi kararlarım beni sarstı!

Haberin Devamı

Şarkıcı, pişmanlıklarına dair konuştu: “Manevi açıdan gönlüm çok rahat. Kimseye kötü bir şey yapmadığıma eminim. Ama maddi yönden beni sarsan bazı yanlış hamlelerim oldu. Mesela lüks bir araç almıştım, şu an oturduğum villa ile aynı fiyatta. Onun üstüne Porsche dizel çıkarınca, arabam çöp oldu. Bir de 2004’te iki albümlük sözleşme yapmıştım. İkinci albümü yapamadık. Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım sözleşmeyi geri almak için. O beni derinden sarstı.”

Gülben hoca derste





Haberin Devamı

Gülben Ergen, yeni komedi filmi ‘Ayakçı’ için kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, konuk oyuncu olarak rol aldığı filmde Hayri karakterinin çocuklarının öğretmenini canlandırdı. Ergen, çekimlerin çok keyifli geçtiğini söyledi. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği ‘Ayakçı’, 28 Mart 2025’te vizyona girecek. Film, 1 milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmek zorunda kalmasıyla çıktığı macera dolu yolculuğu beyazperdeye taşıyacak. Projede Hayri’yi Gökhan Yıkılkan canlandırırken, yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterine de Ulaş İnan Torun hayat veriyor.

Erişim engeli geldi





Survivor programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın ‘Wine Me, Dine Me’ adlı İngilizce şarkısı sosyal medyada gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıya erişim engeli getirilmesi için harekete geçti. Bakanlık, şarkının ve klibinin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle yayından kaldırılması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği şarkıya erişim engeli kararı aldı.

Haberin Devamı

2 yıl sonra İstanbul’da





Balthazar grubuyla tanınan Belçikalı şarkıcı Maarten Devoldere, ‘Warhaus’ mahlasıyla çıkardığı dördüncü albümü ‘Karaoke Moon’un dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Ünlü şarkıcı, 17 Mayıs’ta JJ Arena Ataşehir’de sahneye çıkacak. Balthazar grubuyla 2014’te geldiği İstanbul’a ilk görüşte âşık olduğunu söyleyen Maarten Devoldere, son 10 senedir her turnesinin programına bu şehri de ekledi. Devoldere en son 2 yıl önce İstanbullu dinleyicileriyle buluşmuştu.