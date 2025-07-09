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Aklımı kaybettim, 52 gün boyunca tedavi gördüm!

Güncelleme Tarihi:

#Okan Karacan#Galatasaray Lisesi#Zeynep Kadıoğlu
Aklımı kaybettim, 52 gün boyunca tedavi gördüm
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 14:25

Okan Karacan geçen gün 1. sınıfa başlayacak olan kızı Ayşenaz ve oğlu Alican ile birlikte Galatasaray Lisesi’nin kura çekimi sırasında görüntülendi.

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Ünlü isim, geçmişte yaşadığı ağır travmaların ardından akıl sağlığıyla ilgili profesyonel destek almak zorunda kaldığını açıkladı:

Aklımı kaybettim, 52 gün boyunca tedavi gördüm



“Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Ambulansla hastaneye gittik. Aklımı kaybettim, yeniden kazandım. 52 gün boyunca tedavi gördüm. Bu süreç sonrası eski eşimle çok iyi arkadaş olduk.”

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#Okan Karacan#Galatasaray Lisesi#Zeynep Kadıoğlu

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