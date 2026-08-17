×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Ajda Pekkan: Tayland iksiri iftira

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Konser#Çeşme
Ajda Pekkan: Tayland iksiri iftira
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:52

AJDA Pekkan önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

 Süperstar, sıcağa rağmen tüm biletlerin tükendiği gecede sevenlerine teşekkür etti: “Enerjiniz ve sevginiz her zaman bambaşka. Bazı geceler anlatılmaz yaşanır, bu gece de onlardan biri.” 80 yaşındaki sanatçı, Tayland’dan 25 bin dolarlık gençlik iksiri getirttiği iddiasına da konserde yanıt verdi:

“İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Sakın ha. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur. ”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ajda Pekkan#Konser#Çeşme

BAKMADAN GEÇME!