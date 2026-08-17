Ajda Pekkan: Tayland iksiri iftira

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Süperstar, sıcağa rağmen tüm biletlerin tükendiği gecede sevenlerine teşekkür etti: “Enerjiniz ve sevginiz her zaman bambaşka. Bazı geceler anlatılmaz yaşanır, bu gece de onlardan biri.” 80 yaşındaki sanatçı, Tayland’dan 25 bin dolarlık gençlik iksiri getirttiği iddiasına da konserde yanıt verdi:

“İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Sakın ha. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur. ”