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Ajda Pekkan, izinsiz eser davasını kazandı

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#Ajda Pekkan#Emre Grafson Müzik#Ajda Pekkan Şarkıları
Ajda Pekkan, izinsiz eser davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 07:57

Ajda Pekkan, iki müzik albümünde yer alan toplam 25 müzik eserini izinsiz şekilde dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Emre Grafson Müzik’e avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

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2 yıldır görülen davanın karar duruşmasına Ajda Pekkan’ın avukatı Ergin Akçay ile Emre Grafson Müzik’in avukatı Sadettin Dayıoğlu katıldı.

Emre Grafson Müzik’in sanatçı Ajda Pekkan’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine karar veren mahkeme, davalı şirketin ‘Ajda Pekkan 1990’ ve ‘Seni Seçtim’ isimli müzik albümlerinde yer alan toplan 25 müzik eseri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesine ve durdurulmasına hükmetti.

Ajda Pekkan, izinsiz eser davasını kazandı

Mahkeme ayrıca Emre Grafson Müzik’in bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin yasaklanmasına karar verdi.

 

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#Ajda Pekkan#Emre Grafson Müzik#Ajda Pekkan Şarkıları

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