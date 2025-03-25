Ajda Pekkan, izinsiz eser davasını kazandı

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2 yıldır görülen davanın karar duruşmasına Ajda Pekkan’ın avukatı Ergin Akçay ile Emre Grafson Müzik’in avukatı Sadettin Dayıoğlu katıldı.

Emre Grafson Müzik’in sanatçı Ajda Pekkan’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan haklarına tecavüz teşkil ettiğinin tespitine karar veren mahkeme, davalı şirketin ‘Ajda Pekkan 1990’ ve ‘Seni Seçtim’ isimli müzik albümlerinde yer alan toplan 25 müzik eseri üzerindeki haksız tecavüzün önlenmesine ve durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca Emre Grafson Müzik’in bu eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz kullanmasının ve umuma iletmesinin yasaklanmasına karar verdi.