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Ajda Pekkan Barbie bebek gibi

Güncelleme Tarihi:

#Ajda Pekkan#Barbie#Burcu Sedef
Ajda Pekkan Barbie bebek gibi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 08:15

Ajda Pekkan geçen gün Günay Bodrum’da müzikseverlerle buluştu. Süperstar gecede modacı Burcu Sedef’in imzasını taşıyan çiçek desenli rengârenk bir elbiseyle sahneye çıktı.

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Konserden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Pekkan, o karelerin altına şöyle yazdı: “Gözde sahnelerden Günay Bodrum’da sizlerle yeniden buluşmak tarifsiz bir mutluluktu. Her bir alkış, her bir bakış kalbime dokundu. Bu geceyi unutulmaz kılan tüm dostlara gönülden teşekkürler. Kostümümle sahnede kendimi bambaşka hissetmemi sağlayan sevgili Burce Sedef’e de ayrıca teşekkür ederim.”

Ajda Pekkan Barbie bebek gibi

Güzelliği, şıklığı ve performansıyla yıllara meydan okuyan 79 yaşındaki sanatçı için “Barbie bebek gibi” yorumları yapıldı.

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#Ajda Pekkan#Barbie#Burcu Sedef

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