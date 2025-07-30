Ajda Pekkan Barbie bebek gibi

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Konserden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Pekkan, o karelerin altına şöyle yazdı: “Gözde sahnelerden Günay Bodrum’da sizlerle yeniden buluşmak tarifsiz bir mutluluktu. Her bir alkış, her bir bakış kalbime dokundu. Bu geceyi unutulmaz kılan tüm dostlara gönülden teşekkürler. Kostümümle sahnede kendimi bambaşka hissetmemi sağlayan sevgili Burce Sedef’e de ayrıca teşekkür ederim.”

Güzelliği, şıklığı ve performansıyla yıllara meydan okuyan 79 yaşındaki sanatçı için “Barbie bebek gibi” yorumları yapıldı.