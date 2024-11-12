Ailenin şöhreti başarıya engel!

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ARKA arkaya yaptığı tiyatro oyunları, sinema ve reklam filmleriyle adından söz ettiren Kerem Alışık, Alem dergisinin yeni sayısına konuştu.



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Usta oyuncular Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olan Kerem Alışık, ebeveynlerinin şöhretinin kariyerinde dezavantaj yarattığını söyledi: “Ünlü bir ailenin evladı olarak olumsuz anlamda farklı bakış açılarıyla karşılaşmaktan geri kalmıyorsunuz. Başarılarınızın aileniz sayesinde olduğunu düşünenler çıkabiliyor veya bu, kötü niyetli bir engel olarak önünüze koyulabiliyor. Ben önüme böyle engel koyanlar yüzünden daha yüksek atlamayı öğrendim.” EVRİM ALASYA ile aşk yaşayan Kerem Alışık, “Bundan sonrası için hayatınızı yalnız geçirmek mi, yoksa bir can yoldaşıyla mı yürümek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Şunu çok istiyorum, hatta diliyorum; bir can yoldaşım olsa, gülüşünden güzel bir şiir çıksa, üşüdüğümü gördüğünde üstümü kalbiyle örtse. Yani bana da artık ‘Çaya kaç şeker istersin’ diye soran olsa mesela güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. İnşallah da olur.”‘Aşk Biter mi?’ adlı tiyatro oyununda Evrim Alasya’yla birlikte rol alan Kerem Alışık ayrıca “Evrim Alasya tiyatro sanatına çok yakışan bir isim. Çok doğru bir partner olduğunu düşünüyorum. Zaten yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu’yla aklımıza başka bir isim gelmemişti” dedi.

ZİHİN VE KALP BOŞLUĞUNA YER YOK

Kerem Alışık, “Hayatımda zaman boşluğuna yer vermemeye çalışıyorum. Zamanımı iyi ve doğru kullanmaya uğraşıyorum. Zihin boşluğuna yer vermemeye çalışıyorum. İlimle, bilimle zihnimi doldurmaya uğraşıyorum. Bir de kalp boşluğuna yer vermemeye çalışıyorum. İnsan sevgisiyle, maneviyatla, inançla kalbimi doldurmaya uğraşıyorum” dedi.