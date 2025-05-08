Ahu Yağtu yaza hazır!

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Ahu Yağtu yaz aylarını yeni stiliyle karşılıyor. Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajıyla önceki gün Çırağan Sarayı’nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

“Saçlarımı kestirdim sonunda, çok istiyordum. Yaza hazırım. Oğlum Kemal’le tatile nereye gitsek diye konuşuyoruz” diyen Yağtu, “Kemal size mi, yoksa babası Cem Yılmaz’a mı benziyor?” sorusuna “Tip olarak bana benzetiyorlar, o da ince uzun” yanıtını verdi.