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Ahu Yağtu yaza hazır!

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz#Kemal Yılmaz
Ahu Yağtu yaza hazır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 09:03

Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’la yaşadığı nafaka kriziyle ilgili sorular üzerine “O konu çoktan kapandı. Nafaka geçen sene netleşti” dedi.

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Ahu Yağtu yaz aylarını yeni stiliyle karşılıyor. Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajıyla önceki gün Çırağan Sarayı’nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

“Saçlarımı kestirdim sonunda, çok istiyordum. Yaza hazırım. Oğlum Kemal’le tatile nereye gitsek diye konuşuyoruz” diyen Yağtu, “Kemal size mi, yoksa babası Cem Yılmaz’a mı benziyor?” sorusuna “Tip olarak bana benzetiyorlar, o da ince uzun” yanıtını verdi.

Ahu Yağtu yaza hazır


Kemal’in de espri yeteneği olduğunu söyleyen Ahu Yağtu, “Onun kendisine has başka bir algısı ve görüşü var. Çizim yapıyor, müzik yapıyor, dans ediyor. Her türlü sanatsal aktivitesi mevcut” dedi. Ünlü oyuncu, “Erşan Kuneri”de rol alan oğlunun oyunculuğa devam etmesini istediğini de söyledi: “İnşallah keyif alır ve devam eder.”

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#Ahu Yağtu#Cem Yılmaz#Kemal Yılmaz

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