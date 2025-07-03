Ahu Yağtu: Aşk gelir seni bulur

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AHU Yağtu, MAG dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Oyuncu, aşkla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Aşkı anlayış ve algılayış biçimi, sanırım, yaş aldıkça evriliyor. Gençken ve şu zamanda yaşanan duygular çok farklı. Bu yaşlarda kendini tanıdıkça yine o güzel duyguları yaşayıp daha gerçekçi bir yerden değerlendiriyor insan.” Yağtu, “Aşkı beklemek mi, onun için harekete geçmek mi?” sorusuna ise “İkisi de değil. O gelip seni buluyor” cevabını verdi.



ANNE OLMAK BENİ ŞEFKATLİ BİR İNSANA DÖNÜŞTÜRDÜ



Ahu Yağtu, “Anne olmak mı, kadın olmak mı daha zorlayıcı bir yolculuk?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Kadın olmak da en az anne kimliği oluşturmak kadar zor ama bir o kadar da keyifli. Anne olmak beni daha şefkatli, empatik, planlı, programlı ve hızlı bir insana dönüştürdü. Oğlum Kemal’le aramızda güçlü bir bağ kurduk. Ben onu hep birey olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Vicdanlı, kendine ve çevresine saygı duyan, duyarlı bir çocuk oldu çok şükür. Bir anne daha ne ister ki?”