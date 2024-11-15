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Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ahu Tuğba#Otopsi#Anjelik Calvin
Ahu Tuğbanın ölüm nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:07

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Ahu Tuğba'nın otopsi raporu belli oldu.

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1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunan sinema sanatçısı Ahu Tuğba'ya otopsi yapılmasını kendisinin istediğini belirten kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu.

Ahu Tuğbanın ölüm nedeni belli oldu

Anjelik Calvin yaptığı açıklamada "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." dedi.

POLİSLİĞE DEVAM EDECEĞİM

Amerika'ya dönerek polisliğe devam edeceğini belirten Anjelik, "O eve nasıl döneceğim bilemiyorum. Yaşadıklarım orada son bir ay kabus gibiydi..." dedi.

Ahu Tuğbanın ölüm nedeni belli oldu


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#Ahu Tuğba#Otopsi#Anjelik Calvin

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