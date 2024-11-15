Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

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1 Eylül 2024 tarihinde Miami'deki evinde ölü bulunan sinema sanatçısı Ahu Tuğba'ya otopsi yapılmasını kendisinin istediğini belirten kızı Anjelik Calvin, gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu.



Anjelik Calvin yaptığı açıklamada "Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." dedi.

Amerika'ya dönerek polisliğe devam edeceğini belirten Anjelik, "O eve nasıl döneceğim bilemiyorum. Yaşadıklarım orada son bir ay kabus gibiydi..." dedi.

