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MESAM’ın davetinde görüntülenen Ahmet Selçuk İlkan, “Coşkun Sabah o kadar güzel şarkılar yaptı ki, onun besteleriyle nice güzel anılarımız oldu. O yılları yaşadığımız için mutluyum” dedi.



Sabah’ın tepkili açıklamaları için “Diline bakmayın siz, kalbine bakın. Ben onun kalbinin çok iyi olduğuna inanıyorum” diyen İlkan, barış çağrısı yaptı:



“Bize yakışan, gelecek nesillere örnek olmak. Artık bu yaşlara geldik. Bize yakışan sarılmak ve barışmak.”

Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan’ı “Anılar”ın sözlerini sahiplenmekle suçlamış, “Ortak yazdık, emek hırsızlığı

yapıyor” demişti.