Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu

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Galaya el ele katılan çift ikinci bebeğin müjdesini verdi.

Muhabirlerle sohbet eden Ahmet Kural "İkinci kez baba olacağım. Bebek şuan 5 aylık. İlkinde de çok heyecanlıydım, ikincisinde de... Baba olmak çok ayrı bir duygu. İnşallah sağlıklı, sağlim bir şekilde kucağımıza alırız." dedi.

"Aşermiyorum ama çok erik yiyorum." diyen Çağla Kural "korkuyor musunuz" sorusuna "Ahmet bana inanılmaz bir güven verdiği için altından kalkarız" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz yıl oğulları Kemal'i kucaklarına alan çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak.

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