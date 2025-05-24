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Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu

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#Ahmet Kural#Çağla Gizem Kural#Kemal Kural
Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 10:49

Oyuncu Ahmet Kural, 2023 yılında avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Kural, dün akşam eşi ile birlikte başrolünü üstlendiği dizinin galasındaydı.

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Galaya el ele katılan çift ikinci bebeğin müjdesini verdi.

Muhabirlerle sohbet eden Ahmet Kural "İkinci kez baba olacağım. Bebek şuan 5 aylık. İlkinde de çok heyecanlıydım, ikincisinde de... Baba olmak çok ayrı bir duygu. İnşallah sağlıklı, sağlim bir şekilde kucağımıza alırız." dedi.

Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu

"Aşermiyorum ama çok erik yiyorum." diyen Çağla Kural  "korkuyor musunuz" sorusuna "Ahmet bana inanılmaz bir güven verdiği için altından kalkarız" yanıtını verdi.

Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz yıl oğulları Kemal'i kucaklarına alan çiftin ikinci bebekleri de erkek olacak.

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Ahmet Kural ve eşinden ikinci bebek müjdesi... Cinsiyeti belli oldu

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#Ahmet Kural#Çağla Gizem Kural#Kemal Kural

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