Ahmet Kaya’ya vefa gecesi

Güncelleme Tarihi:

Ahmet Kaya’ya vefa gecesi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 08:11

MÜZİK dünyasının unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya, vefatının 25’inci yıldönümünde “Ahmet Abimin Şarkıları-Anılar, İzler ve Hasret” adlı özel konserle anıldı.

Kaya’nın sahnede uzun yıllar birlikte çalıştığı orkestra şefi Ümit Yılmaz’ın yönetiminde, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde şarkıcı Elif Kaya, Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Kent Ozanları’ndan Serhat Turunç ve gazeteci-şair Arslan Güven sahneye çıktı.

Moderatörlüğünü Ali Çınar’ın üstlendiği gecenin mimarı Ümit Yılmaz, yaptığı konuşmada “Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı” dedi.

Ahmet Kaya’nın “Başım Belada”, “Hani Benim Gençliğim”, “Kendine İyi Bak” ve “Şafak Türküsü” gibi sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde salonu dolduran kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede bir araya gelip “Kum Gibi” şarkısını söyledi. 

