Ahmet Kaya’ya vefa gecesi

Haberin Devamı

Kaya’nın sahnede uzun yıllar birlikte çalıştığı orkestra şefi Ümit Yılmaz’ın yönetiminde, önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde şarkıcı Elif Kaya, Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, Kent Ozanları’ndan Serhat Turunç ve gazeteci-şair Arslan Güven sahneye çıktı.

Moderatörlüğünü Ali Çınar’ın üstlendiği gecenin mimarı Ümit Yılmaz, yaptığı konuşmada “Bu konser benim için bir vefa borcu. Bir sahne etkinliğinden öte bir dostluğun, bir kardeşliğin sahnedeki yankısı” dedi.

Ahmet Kaya’nın “Başım Belada”, “Hani Benim Gençliğim”, “Kendine İyi Bak” ve “Şafak Türküsü” gibi sevilen eserlerinin seslendirildiği konserde salonu dolduran kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin finalinde tüm sanatçılar sahnede bir araya gelip “Kum Gibi” şarkısını söyledi.