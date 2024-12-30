Ağrısız hayat!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:09
Bel fıtığı ameliyatı olan Hazal Kaya, evinde geçirdiği nekahet sürecinde yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu, kendisini merak eden hayranları için, ayna karşısında çektiği selfie’yi Instagram sayfasında “Buradayım be buradayım!” notuyla yayınladı.
Kaya, önceki paylaşımında “2008-2009 civarı ‘Aşk-ı Memnu
’da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. 1.5 yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu” ifadelerini kullanmıştı.