'Ağlatan mesajlar alıyorum'

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TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanan “Siyah Bere”nin başrol oyuncusu İlhan Şen, aldığı bazı mesajların kendisini ağlattığını söyledi.

Oyuncu özellikle gençlerin hem sosyal medyadan attıkları mesajların hem de sokakta kendisini görüp diziyi izledikten sonra asker olmaya karar verdiklerini söylemelerinin çok etkileyici olduğunu belirtti.



Şen “Unutamayacağım ve her zaman gurur duyacağım bir işin içinde olduğumun farkındaydım. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Çekimlerimizi yaptığımız yerdeki gençlerden mektuplar bile aldım. Bir oyuncu için en büyük ödül budur” dedi.