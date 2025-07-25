×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

'Ağlatan mesajlar alıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#İlhan Şen#Siyah Bere#TRT
Ağlatan mesajlar alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 10:40

İlhan Şen, “Siyah Bere” dizisini izleyen gençlerin asker olmaya karar verdiğini ve bazı mesajların kendisini ağlattığını söyledi.

Haberin Devamı

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanan “Siyah Bere”nin başrol oyuncusu İlhan Şen, aldığı bazı mesajların kendisini ağlattığını söyledi.

Oyuncu özellikle gençlerin hem sosyal medyadan attıkları mesajların hem de sokakta kendisini görüp diziyi izledikten sonra asker olmaya karar verdiklerini söylemelerinin çok etkileyici olduğunu belirtti.

Şen “Unutamayacağım ve her zaman gurur duyacağım bir işin içinde olduğumun farkındaydım. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Çekimlerimizi yaptığımız yerdeki gençlerden mektuplar bile aldım. Bir oyuncu için en büyük ödül budur” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlhan Şen#Siyah Bere#TRT

BAKMADAN GEÇME!