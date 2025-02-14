Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

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Rap’çi Çakal’la genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın başrolleri üstlendiği, kadrosunda Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Burcu Kara ve Diren Polatoğulları’nın da yer aldığı “Aşk Sadece Bir An” filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, Teoman ve Tuba Ünsal’ın da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği Poll Films imzalı yapımın galasına sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Gösterim öncesi davetlilere üzerinde filmin adı yazan mendiller dağıtıldı. Birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip Rüzgar ile Hayal’in aşkını anlatan filmi izleyen davetliler, salondan gözleri yaşlı çıktı. Film ekibi gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yapımcı Polat Yağcı, “14 Şubat’a yakışır bir film oldu” dedi. İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Çakal, film teklifini İtalya’da aldığını belirterek “İlk oyunculuk deneyimim güzel giden müzik kariyerimde büyük bir riskti. Kabul etme süreci benim için gergin geçse de Nilsu ve Polat Abi beni ikna etti. Bu filmde sonra gelen tepkilere göre oyunculuğa devam edip etmemeye karar vereceğim” diye konuştu. Filmin dizi tadında olduğunu belirten Nilsu Berfin Aktaş da “Senaryoyu ilk okuduğumda hüngür hüngür ağladım” dedi.Gala sonrası kuliste Diren Polatoğulları’nın 45’inci yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında çok mutlu olan oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak söndürdü.

Uzlaşma yoluna gideceğiz

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Galaya eşi Erol Sebebci ile katılan Atiye, “Gişesi bol olsun” dedi. Atiye’nin Lady Gaga’ya açacağı şarkı davasıyla ilgili sorulara Sebebci yanıt verdi: “İki şarkının adı da ‘Abrakadabra’, bir sound benzerliği de var. Avukatlarımız ilgileniyor. Uzlaşma yoluna gidilecek.”