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Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

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#Aşk Sadece Bir An#Çakal#Nilsu Berfin Aktaş
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 15:27

Bugün vizyona giren “Aşk Sadece Bir An” filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Filmi izleyen birçok kişi, salondan gözyaşları içinde çıktı.

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Rap’çi Çakal’la genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın başrolleri üstlendiği, kadrosunda Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Burcu Kara ve Diren Polatoğulları’nın da yer aldığı “Aşk Sadece Bir An” filminin galası önceki akşam Zorlu PSM’de yapıldı. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu, Teoman ve Tuba Ünsal’ın da konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği Poll Films imzalı yapımın galasına sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk


14 ŞUBAT’A YAKIŞIR BİR FİLM

Gösterim öncesi davetlilere üzerinde filmin adı yazan mendiller dağıtıldı. Birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip Rüzgar ile Hayal’in aşkını anlatan filmi izleyen davetliler, salondan gözleri yaşlı çıktı.
Film ekibi gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yapımcı Polat Yağcı, “14 Şubat’a yakışır bir film oldu” dedi. İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Çakal, film teklifini İtalya’da aldığını belirterek “İlk oyunculuk deneyimim güzel giden müzik kariyerimde büyük bir riskti. Kabul etme süreci benim için gergin geçse de Nilsu ve Polat Abi beni ikna etti. Bu filmde sonra gelen tepkilere göre oyunculuğa devam edip etmemeye karar vereceğim” diye konuştu. Filmin dizi tadında olduğunu belirten Nilsu Berfin Aktaş da “Senaryoyu ilk okuduğumda hüngür hüngür ağladım” dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Gala sonrası kuliste Diren Polatoğulları’nın 45’inci yaş günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında çok mutlu olan oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak söndürdü.

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Uzlaşma yoluna gideceğiz

Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk


Galaya eşi Erol Sebebci ile katılan Atiye, “Gişesi bol olsun” dedi. Atiye’nin Lady Gaga’ya açacağı şarkı davasıyla ilgili sorulara Sebebci yanıt verdi: “İki şarkının adı da ‘Abrakadabra’, bir sound benzerliği de var. Avukatlarımız ilgileniyor. Uzlaşma yoluna gidilecek.”

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Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

İrem - Mustafa - Derya Topaloğlu
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Filmde Çakal’ın annesini oynayan Gonca Vuslateri, galaya katılan İbrahim Tatlıses’le poz verdi.
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Tuğba Özerk, “Gerçekte aşk yok. Aşkı bari filmlerde bulalım” diye espri yaptı.
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Deniz Seki - Şafak Sezer
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Aslı Bekiroğlu - Furkan Palalı
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Umut Kırca - Oya Başar
Galaya ünlü akını... Ağlatan aşk

Ali Poyrazoğlu - Zeynep Özyağcılar - Erdal Özyağcılar
 

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#Aşk Sadece Bir An#Çakal#Nilsu Berfin Aktaş

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