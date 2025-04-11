Ağlamaktan mahvoldum

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Morgan Llyod Malcolm’ın yazdığı, “anneliğe” odaklanan oyunu yöneten Tülek ile başrol oynayan Türkmen, projeyi Milliyet Sanat’a anlattı. Tülek, “Kutsal”ın herkese dokunacak bir hikâye anlattığını belirterek “Çok güçlü bir metin. Hepimizin fikrinin olduğu bir konuyu farklı şekilde ele alıyor” dedi.

‘Nina’ karakterini canlandıran Türkmen de şöyle konuştu:

“Sistem için kutsal olan anne de değil çocuk da. Kutsal olan kendisi, bir çocuğu kendi istediği hâle getirebilme ihtimali. Oyundaki bu sistem eleştirisi çok kıymetli. Provalarda kendimi ağlamaktan mahvolmuş hâlde bulduğum zamanlar oldu. Bence kutsal olan anneyle çocuk arasındaki bağın kendisi. Bu bağın değerini, anne olmayı beklemeden anlamak gerekiyor.”