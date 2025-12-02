Afra Saraçoğlu'na doğum günü sürprizi

Haberin Devamı

Kendisi için alınan pastayı görünce çok mutlu olan Saraçoğlu, “Çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Beni çok mutlu ettiniz” diyerek teşekkür etti.



Kısa Amsterdam tatilinde arkadaşının da kendisine doğum günü sürprizi yaptığını söyleyen oyuncu, “Tatlı, sıcak bir ortamdı, çok güzel geçti” dedi.

Yeni dizisi “Abi”nin çekimlerine başlayan Afra Saraçoğlu, partneri Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili sorular üzerine de “Uyumu yakaladık. Kendisi çok sevdiğim bir meslektaşım. Her şey yolunda. Çekimler de gayet güzel geçiyor” diye konuştu.