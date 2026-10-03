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Adana’da onur ödülleri Özpetek ve Perçin’in

Güncelleme Tarihi:

#Adana Altın Koza Film Festivali#Ferzan Özpetek#Vahide Perçin
Adana’da onur ödülleri Özpetek ve Perçin’in
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:58

ADANA’da bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘onur ödülleri’ sahiplerini buldu.

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Önceki akşam gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar’ın üstlendiği törende ödüller yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin’e takdim edildi.

Perçin, ödül konuşmasında “Bu ödülü, onuruyla yaşayan insanlara, bir işçi olarak onuruyla yaşamış babama, Yeşilçam’ın tüm emekçi sanatçılarına ve çırağı olmaktan her zaman gurur duyduğum Rıza Tüzün’ün onurlu yaşamına adıyorum” dedi.

Ferzan Özpetek de “Bu ödülü dünyanın en önemli varlıkları olan kadınlara adıyorum” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

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#Adana Altın Koza Film Festivali#Ferzan Özpetek#Vahide Perçin

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