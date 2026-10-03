Adana’da onur ödülleri Özpetek ve Perçin’in

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Önceki akşam gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yeliz Doğramacılar’ın üstlendiği törende ödüller yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek ile oyuncu Vahide Perçin’e takdim edildi.

Perçin, ödül konuşmasında “Bu ödülü, onuruyla yaşayan insanlara, bir işçi olarak onuruyla yaşamış babama, Yeşilçam’ın tüm emekçi sanatçılarına ve çırağı olmaktan her zaman gurur duyduğum Rıza Tüzün’ün onurlu yaşamına adıyorum” dedi.

Ferzan Özpetek de “Bu ödülü dünyanın en önemli varlıkları olan kadınlara adıyorum” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.