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Adana Altın Koza bugün başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Adana Altın Koza#Sinema Festivali#Adana Büyükşehir Belediyesi
Adana Altın Koza bugün başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 08:35

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başlıyor.

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 4 Ekim’e kadar sürecek festival, Türkiye ve dünya sinemasından özel gösterimler ve etkinliklerle dolu unutulmaz bir hafta yaşatacak.

23 ülke ve 154 yönetmenden toplam 210 filmlik zengin programıyla festival; dünya sinemasının öne çıkan yapıtlarından yerli yapımların en güncel örneklerine uzanan geniş bir yelpazeyi Adana’ya taşıyacak.

Gösterimlerin ve yan etkinliklerin ücretsiz gerçekleşeceği festivalde ‘Onur Ödülleri’ Ferzan Özpetek ile Vahide Perçin’e, ‘Orhan Kemal Emek Ödülleri’ ise Suna Selen, Macit Koper ve Aydın Sayman’a verilecek. Başkanlığını Menderes Samancılar’ın yürüttüğü ve Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan, Gökhan Mutlay ile Mahmut Göğebakan’ın yer aldığı Yürütme Kurulu tarafından yönetilen festivalin program direktörlüğünü Esin Küçüktepepınar, sanat yönetmenliğini ise Mehmet Açar üstleniyor. 

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Zuhal Olcay, festivalde “ulusal uzun metraj film yarışması”nın jüri başkanlığını üstlenecek.

Adana Altın Koza bugün başlıyor

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#Adana Altın Koza#Sinema Festivali#Adana Büyükşehir Belediyesi

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