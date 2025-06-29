×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ı ağırladı

Güncelleme Tarihi:

#Ricardo Salinas#Acun Ilıcalı#Lady Moura
Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ı ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 13:05

Acun Ilıcalı, uzun yıllardır birlikte iş yaptığı yakın dostu olan Meksikalı milyarder iş insanı Ricardo Salinas’ı bu yaz da Türkiye’de ağırladı.

Haberin Devamı

Meksika’daki Azteca Medya Grubu’nun sahibi ve Latin Amerika’nın en güçlü medya patronlarından biri olan Salinas, her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Türkiye’ye gelerek Acun Ilıcalı’nın konuğu oldu.

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ı ağırladı

Dünyanın en büyük yatlarından biri olan 110 metrelik “Lady Moura” isimli mega yatıyla Türkiye kıyılarına demir atan Ricardo Salinas, bu yılki tatilinde Marmaris’te Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı ile buluştu. Ilıcalı, dostu Salinas ve beraberindeki 20 kişilik grubu Selimiye’de  Hidayet’in Yeri'nde misafir etti. Ricardo Salinas’ı geçen yıl da Marmaris’teki Manzara restoranda ağırlayan Ilıcalı, “Ricardo 8 yıl önce davetim üzerine Türkiye’ye gelmişti ve o günden beri ülkemize hayran. Her yaz mutlaka gelir, birlikte vakit geçiririz. Bu buluşmalar bizim için bir gelenek haline geldi” dedi.

Haberin Devamı

 Ilıcalı, “Dünyaca tanınan bu isimlerin Türkiye’yi tercih etmesi turizmimiz açısından da çok kıymetli. Ricardo’nun Türkiye sevgisi Meksika basınında dahi haber oluyor. En kısa zamanda ben de iadeyi ziyaret için Meksika’ya gideceğim” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’ı ağırladı

Salinas ve Steve Jobs’un Mega Yatları İtalya’da Çarpışmıştı!

Marmaris’te demirli olan 125 milyon dolarlık mega yat “Lady Moura” geçtiğimiz yıl İtalya’nın Napoli kentinde Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un yatıyla çarpışmış ve bu olay dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Milyarderlerin dev yatlarının çarpışması, uluslararası medyada günlerce konuşulmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ricardo Salinas#Acun Ilıcalı#Lady Moura

BAKMADAN GEÇME!