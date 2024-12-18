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Acun Ilıcalı açıkladı... İşte Survivor All Star 2025 kadrosu

Güncelleme Tarihi:

#Survivor All Star 2025#Acun Ilıcalı#Ünlüler
Acun Ilıcalı açıkladı... İşte Survivor All Star 2025 kadrosu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:41

Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in kadrosunu açıkladı.

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Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek.

Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu.

Ilıcalı, AllStar 2025'i sosyal medya hesabından açıkladı.

Ünlüler takımında;

Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban,Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.

Gönüllüler takımında ise,

Batuhan, Tuğba, Adilhan, Dilşah, Mevlüt, Kübra, Göksu ve Kaan olacak.

Survivor All Star 2025 1 Ocak'te başlayacak...

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#Survivor All Star 2025#Acun Ilıcalı#Ünlüler

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