Acun Ilıcalı açıkladı... İşte Survivor All Star 2025 kadrosu

Güncelleme Tarihi:
Acun Ilıcalı'nın yapımını ve sunumunu üstlendiği Survivor 2025 yarışması ocak ayında ekrana gelecek.
Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı yarışmanın kadrosu belli oldu.
Ilıcalı, AllStar 2025'i sosyal medya hesabından açıkladı.
Ünlüler takımında;
Seranay Aktaş, Zeynep Alkan, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Ayşe Yüksel, İsmail Balaban,Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yer alacak.
Gönüllüler takımında ise,
Batuhan, Tuğba, Adilhan, Dilşah, Mevlüt, Kübra, Göksu ve Kaan olacak.
Survivor All Star 2025 1 Ocak'te başlayacak...