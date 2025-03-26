Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı... Baba emanetine son görev

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Son yıllarda otoimmün hastalıklarla (bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı hücrelerine saldırması) mücadele eden Günay’ın cenaze namazı, dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılındı.

Tarık Akan’ın çocukları Barış Zeki Üregül, Özlem Üregül Akkaya ve Özgür Üregül, babalarının emanetine son görevlerini yerine getirmek için cenazede hazır bulundu.

Özgür Üregül, “Ailemizden biriydi. Sürekli görüşüyorduk. Uzun süredir rahatsızdı. Başımız sağ olsun” dedi. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Acun Günay, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Günay, 2016 yılında hayatını kaybeden Tarık Akan’ın ardından yaşadığı acıyı “Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum” sözleriyle dile getirmişti.

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Usta oyuncu Tarık Akan’ın çocukları, Acun Günay’ın Ömer Duruk Camii’ndeki cenaze töreninde eşleriyle birlikte hazır bulundu.