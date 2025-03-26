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Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı... Baba emanetine son görev

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#Acun Günay#Tarık Akan#Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi
Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı... Baba emanetine son görev
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 08:55

TÜRK sinemasının jönlerinden Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşı Acun Günay, 56 yaşında hayatını kaybetti.

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 Son yıllarda otoimmün hastalıklarla (bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı hücrelerine saldırması) mücadele eden Günay’ın cenaze namazı, dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi’nde kılındı.

Tarık Akan’ın çocukları Barış Zeki Üregül, Özlem Üregül Akkaya ve Özgür Üregül, babalarının emanetine son görevlerini yerine getirmek için cenazede hazır bulundu.

Özgür Üregül, “Ailemizden biriydi. Sürekli görüşüyorduk. Uzun süredir rahatsızdı. Başımız sağ olsun” dedi. Sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Acun Günay, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Günay, 2016 yılında hayatını kaybeden Tarık Akan’ın ardından yaşadığı acıyı “Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum” sözleriyle dile getirmişti.

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Acun Günay son yolculuğuna uğurlandı... Baba emanetine son görev


EŞLERİ YANLARINDA

Usta oyuncu Tarık Akan’ın çocukları, Acun Günay’ın Ömer Duruk Camii’ndeki cenaze töreninde eşleriyle birlikte hazır bulundu.

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#Acun Günay#Tarık Akan#Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi

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