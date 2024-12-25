Ünlü iş insanı 87 yaşında evlendi

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O ismin uzun yıllar boyunca Koç Holding’in muhasebe direktörlüğü yapan Emine Alangoya olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeden aylar sonra 87 yaşındaki ünlü işinsanının yeniden evlendiği öne sürüldü.

İddiaya göre İnan Kıraç, uzun süredir tanıdığı 75 yaşındaki Emine Alangoya ile gözlerden uzak, Büyükçekmece Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor aldı.



İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürü



1970 yılında Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak Koç Holding’e adım atan Emine Alangoya, o günden bugüne kadar geçen uzun yıllar boyunca şirketin çeşitli dönemlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

50 yılı aşkın süre boyunca Koç Holding bünyesinde görev yapan Emine Alangoya, İnan Kıraç’ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor.